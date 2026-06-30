خبر يخص رواتب المتقاعدين

وقال معاون رئيس الوطنية حسام في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "وبتوجيه من وزير المالية تم استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2026".وأضاف انه "تم ارسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف".