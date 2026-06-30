التعليم توجه بإيقاف استحداث الجامعات والكليات الأهلية

وذكر بيان للوزارة، ان "وجه بالإيقاف الفوري لتسلم جميع الطلبات المتعلقة باستحداث الجامعات والكليات الأهلية فضلا عن إيقاف طلبات فتح الجديدة فيها اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 2026/6/30".ويأتي هذا التوجيه في إطار رؤية الاستراتيجية لضبط مسار التعليم وإعادة تقييمه بما يضمن ترصين العملية التعليمية والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي، وفق البيان.