القضاء يوقع اتفاقية عمل استراتيجية مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " للتعاون القضائي الدولي وقع اتفاقية عمل استراتيجية مع للتعاون القضائي الجنائي يوروجست، وذلك في مقرها الرئيسي بمدينة لاهاي الهولندية للفترة من 29 إلى 30 / 6 / 2026، في خطوة تعزز موقع على خارطة التعاون القضائي الدولي".وأضاف ان "الاتفاقية وقعت عن جانب رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي ، وعن الجانب الأوروبي، رئيس وكالة يوروجست شميد، وسط حضور قضائي ودبلوماسي رفيع المستوى".وقال القاضي علي حسين جفات إن "توقيع الاتفاقية يمثل إنجازا مهماً في مسار تطوير علاقات التعاون القضائي بين جمهورية العراق والدول الأعضاء في "، مؤكداً أنها "تعكس الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الدولية الخطيرة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتطوير آليات العمل المشترك، لا سيما فيما يتعلق بطلبات تسليم المطلوبين".من جانبه، أشاد رئيس مايكل شميد، "بالشراكة الوثيقة مع المركز الوطني"، لافتاً إلى أن "التجربة أثبتت أنه لا يمكن لأي دولة أن تنجح بمفردها في مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم الدولية، وهو ما يجعل سرعة تبادل البيانات والتنسيق القضائي بين الدول عاملاً أساسياً في نجاح التحقيقات والملاحقات القضائية".وبهذه الخطوة، يصبح العاشرة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تبرم اتفاقية عمل مع وكالة التعاون القضائي الجنائي، وهو إنجاز مؤسسي يعكس الرؤية الاستراتيجية لرئيس مجلس ، ، في توسيع الشراكات مع المؤسسات القضائية العالمية، بما يعزز تبادل المعلومات ويدعم ملاحقة المتهمين واستردادهم، ويبسَط إجراءات التعاون القانوني مع الشركاء الدوليين.