محافظة عراقية تصدر تعليمات جديدة لإصدار بطاقة السكن

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظ أسعد العيداني، أطلعت عليها السومرية نيوز، إنه "لمقتضيات مصلحة العمل، ولغرض تسهيل مهمة المواطن الذي يروم الحصول على بطاقة سكن في البصرة، تقرر: الحصول على موافقة المحافظ حصرياً، وان يكون محل ولادته او نفوسه (محافظة البصرة)، بالإضافة إلى أن يرفق سند عقاري نظامي باسم المواطن صاحب العلاقة، فضلاً عن تدقيق المعاملة في وحدة التدقيق والمتابعة في مكتب الأمن والمعلومات في ديوان المحافظة، مع نقل وظيفي لا يقل عن 5 سنوات".وأضافت، أنه "ترسل الى وزارة الداخلية/ مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في البصرة/ قسم شؤون مكتب معلومات البصرة".وتابعت، أنه "بعد التدقيق من الناحية الأمنية والمستمسكات ترسل بالبريد عن طريق المعتمد المخول ليتم شموله بالحصول على بطاقة السكن في البصرة، مبينة أنه تلغى اي بطاقة سكن تم إصدارها سابقاً خارج الضوابط والشروط اعلاه".