وزير التعليم يهنئ بذكرى تأسيس الجيش العراقي

وقال عبد الصاحب في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتقدم لجيشنا العراقي الباسل بالتهاني والتبريك بالذكرى الوطنية لتأسيسه التي تختزل تاريخا حافلا من الدفاع عن أرض العراق المقدسة وتستحضر مجدا شامخا سطره الشهداء والمضحون من قواتنا المسلحة الظافرة".وتابع، "وبهذه المناسبة لا يسعنا الا نترحم على شهداء جيشنا وقواتنا الأمنية كافة ونسأل الله أن يحفظ العراق وجيشه ويديم نصر شعبنا على أعدائه من فلول الإرهاب".