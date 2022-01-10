"ضلل الجهات الرقابية".. مصادر تكشف عن مخالفات قانونية بحق محافظ صلاح الدين

وأوضحت المصادر، إن "المحافظ اوعز بذات الصدد الى رؤساء لجان فتح وتحليل واحالة العروض للتوقيع على محاضر الفتح والتحليل والاحالة بتواريخ قديمة من اجل تضليل الجهات الرقابية المسؤولة عن التحري عن هكذا مخالفات".وتابعت، إنه "للقبض على المتورطين بهذه المخالفة بالجرم المشهود ، فأنه من المطلوب ارسال لجنة مختصة لضبط سجل الصادر لقسمي التخطيط العام والتعاقدات الحكومية كذلك ضبط محاضر لجنة فتح العطاءات و لجنة التحليل ولجنة الاحالة و لجنة المصادقة المركزية قبل تاريخ 31/12/2021 ، فضلا عن تصوير السجلات المذكورة اعلاه و مطابقة ارقام الكتب الصادرة ازاء التواريخ المذكورة فيه مع النسخ الورقية للتحري عن المخالفات التي انف ذكرها في اعلاه".