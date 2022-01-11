مصرف حكومي يصدر توجيها جديدا بشأن سندات البناء - عاجل

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مصرف الرشيد استأنف العمل باستقبال شراء (سندات بناء/ الاصدارية الثانية ) من المواطنين"، داعياً "الراغبين بالشراء مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".وأضاف أن "التعليمات حددت قيمة السند (٥٠٠) خمسمائة الف بفائدة (٦٪) تدفع للزبون كل ستة اشهر ولمدة سنتين وسند بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) دينار بفائدة (٧٪) تدفع كل ستة اشهر لمدة اربع سنوات".