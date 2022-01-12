إطلاق بوابة التقديم الثانية الى الجامعات والكليات الأهلية- عاجل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، عن إطلاق بوابة التقديم الثانية الى الجامعات والكليات الأهلية.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم إطلاق البوابة الإلكترونية الثانية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021، ويستمر التقديم عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي والتسجيل الى موعد لا يتجاوز 2022/1/27 في ضوء مدخلات وشروط التقديم للعام الدراسي 2022/2021 في الدراستين الصباحية والمسائية".

وأضافت أن التقديم "سيكون متاحا للطلبة كافة من خريجي الدراسة الإعدادية للدور التكميلي الثاني فضلا عن الطلبة الذين لم يقوموا بالتسجيل خلال البوابة الأولى من التقديم"، مؤكدة على "عدم السماح بتسـلم الأجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطلب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".