التربية تصدر عدداً من التوصيات بشأن امتحانات العام الدراسي الحالي - عاجل

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجتمعين صوتوا على ان تكون الفحوص الامتحانية لجميع المواد الدراسية في الامتحانات العامة (الابتدائية ، الثانوية) كما كانت في عهدها السابق (قبل ازمة كوفيد 19 )".وأوضح البيان، إنه "تم الاتفاق على تحديد مواعيد اجراء امتحانات الدور الأول للمراحل المنتهية (الابتدائي والثانوي ) على ان تصدر الجداول الخاصة بها خلال الايام القليلة القادمة".ودعت وزارة التربية "الطلبة الى استغلال فرصة الدوام الحضوري لزيادة الاجتهاد والتعلم من اجل بناء مستقبل العراق ، متمنيةً للجميع النجاح والموفقية في مسيرة العلم والمعرفة".