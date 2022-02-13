وزير النقل العراقي ونظيره اللبناني يبحثان سبل التعاون بين البلدين

بحث وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، مع نظيره اللبناني علي حميه سبل التعاون بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي يلقتي بنظيره اللبناني علي حميه في العاصمة بغداد لبحث سبل التعاون بين البلدين من ناحية نقل البضائع".

ويوم امس، كشف وزير النقل العراقي، ناصر البندر، عن أهم الملفات التي سيبحثها الوفد اللبناني برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل، في العاصمة بغداد.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، والوفد المرافق له، قد وصلوا إلى بغداد، يوم أمس، حيث استقبلهم وزير النقل العراقي ناصر البندر.

وقال البندر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوفد اللبناني سيبحث في العراق ملفات كثيرة تخدم مصلحة بغداد وبيروت، أبرزها الترانزيت من لبنان الى العراق، عبر سوريا أو الأردن"، مبيناً أن هذا الموضوع تم إنهاءه لكن بقيت بعض التفاصيل الصغيرة لافتتاحه.

واضاف، أن الترانزيت سيخدم العراق، كما أنه سيمكن لبنان من التصدير للعراق ودول الخليج العربي.

وأوضح البندر، ان "العراق ولبنان سيناقشان أيضأ ملفات تخص النقل والطيران، صباح الغد".