طقس العراق.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، إن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في منطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا الى غائما جزئي، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا في الوسطى والجنوبية ،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".واضافت ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحوا الى غائما جزئيا وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية، اما في المنطقة الجنوبية فسيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وتابعت ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما ممطر مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".واشارت الهيئة الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون في المنطقة الشمالية غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام المقبلة: