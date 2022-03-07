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النزاهة تكشف اختلاساً بقرابة 1.5 مليار في شركة نفط ميسان

محليات

2022-03-07 | 05:40
النزاهة تكشف اختلاساً بقرابة 1.5 مليار في شركة نفط ميسان
1,835 مشاهدة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأثنين، عن ضبطها حالات اختلاسٍ بمبلغ يصل الى قرابة مليار ونصف المليار دينار ومغالاة في الأسعار في مُحافظة ميسان.

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان – الهيئة الماليَّة – قسم حسابات الأفراد، تمكَّن من ضبط عددٍ من المسؤولين في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تجاوزت(1,320,000,000) مليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفاداتٍ لمُوظَّفي الشركة".

وأضافت إنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد، ومسؤول تحضير مستند الصرف، فضلاً عن مُدقِّق الشركة، وأحد مُوظَّفيها وأوليَّات مُستندات الصرف المُكرَّرة كافة".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، كشف الفريق الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة "عن وجود مُغالاةٍ بأسعار الشراء والصيانة لمُستلزمات منظومة الدفاع المدني في دائرة الصحَّة، إضافة إلى مُخالفاتٍ للضوابط والتعليمات رافقت عمليَّـة شراء المُستلزمات".

وأوضحت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".
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