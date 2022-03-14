المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار - عاجل

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار.

وذكر إعلام المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) الى الرابع من نيسان المقبل".