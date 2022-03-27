انطلاق 8 تظاهرات وسط العاصمة بغداد - عاجل

وقال مراسلنا، إن "ثمان تظاهرات انطلقت في العاصمة بغداد، الأولى للمحاضرين أمام وزارة المالية، والثانية للخريجين التربويين أمام محافظة بغداد، والثالثة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي امام مقر الهيئة الجادرية".وأضاف أن "التظاهرة الرابعة كانت للحراس الامنيين امام وزارة النفط، والخامسة لرابطة الجيش العراقي السابق ساحة التحرير، والسادسة لناشطي تشرين أمام مجلس محافظة بغداد، والسابعة لخريجي الجامعات المتقدمين للدراسات العليا أمام جامعة بغداد".وأوضح أن "نقابة الفنانين كذلك نظمت وقفة أمام بناية السينما والمسرح".