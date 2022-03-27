كردستان تعلن اعتقال شخص نشر تغريدة ضد المرجعية

أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان العراق، الاثنين، عن اعتقال شخص نشر تغريدة ضد المرجعية الدينية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كوردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية بالقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأضافت أن "حرية التعبير لا تعني التجرأ على المساس بالرموز الدينية والوطنية وان التطاول عليهم وبالاخص مقام المرجعية ليس مقبولا ولايمكن السكوت عليه"، مؤكدة أن "المذكور لا يمثل الا نفسه وموقف حكومة اقليم كوردستان والشعب الكوردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الاسلامي وسيبقى كذلك".