غبار وتفاوت بدرجات الحرارة.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لخمسة أيام

وذكرت الهيئة في مجموعة جداول وردت لـ السومرية نيوز، أن "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة خلال اليوم، ورياح شمالية غربية ستتسبب بتصاعد الغبار في بعض الأماكن".وأضافت، أن "درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها يوم غد في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما في المنطقة الشمالية ستنخفض، أما يوم السبت المقبل فستنخفض درجات الحرارة في المناطق الثلاث، ويكون طقسها صحواً إلى غائم جزئي".أدناه جداول الهيئة: