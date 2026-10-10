طائرتان متجهتان الى إيران تعودان الى مطار النجف

أفاد مصدر أمني، بعودة طائرتين كانتا متجهتين الى ، الى .

وقال المصدر في حديث لـ ، "لأسباب غير معروفة، طائرتان كانتا متجهتين إلى عادتا إلى الأشرف".

وكان الرئيس الأمريكي أكد، أول أمس الجمعة، أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريباً جداً بطريقة أو بأخرى"، مشيراً إلى أن تمتلك القدرة على إنهائها بأي من الطريقتين.