في بغداد.. اعتقال امرأة بحوزتها أرقام سيارات مزورة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال امرأة بحوزتها أرقام سيارات مزورة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية القت القبض على امرأة، ضمن منطقة حي اور، وتم ضبط داخل دارها أرقام عجلات مزورة عدد 13، وسنويات متنوعة عدد 12، وإجازة سوق عدد 11، وختم عدد 1، مع هزة عجلات متنوعة عدد 31".

وأضاف المصدر أنه "تم إيداع المعتقلة في التوقيف كإجراء أصولي".