اعتقال موظف بهيئة الجمارك في بغداد

أفاد مصدر أمني، باعتقال موظف في هيئة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "قوة امنية القت القبض على موظف في والصادرة بحقه مذكرة قبض من وفق المادة 340".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقاله ضمن داخل المجمع الهولندي وتسليمه الى الجهات المختصة".

وتنص المادة 340 على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.