الزيدي: نهج الحكومة بأن لا يبقى عراقيّ بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها

وأشار وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، إلى أهمية إطلاق هذا المشروع لأهالي الأشرف، وتحقيق المواطنين، ممن لا يملكون سكناً، مشدداً على أن نهج الحكومة وهدفها أن لا يبقى عراقيّ بلا سكن يملكه، أو قطعة أرض سكنية يبنيها.وبيّن ك رئيس أن "مبادرة وطن ليست مكرمة، بل هي حق للمواطنين كان ضائعاً، وهي مبادرة لا تكلف ، وهناك تعاون من قبل عدد من رجال الأعمال لدعم هذا ".وتعهد الزيدي، "من محافظة الأشرف، بالمضي على نهج عليه السلام، في تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين".