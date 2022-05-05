طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة.. فرصة لهطول الأمطار

توقعت هيئة الانواء الجوية، استمرار الأجواء المغبرة اليوم الخميس، فيما أشارت إلى فرصة لهطول الأمطار خلال الشهر الجاري.



أدناه جداول توضح حالة الطقس لهذا اليوم والأيام الأربعة المقبلة: