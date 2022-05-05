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طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة.. فرصة لهطول الأمطار
محليات
2022-05-05 | 03:23
18,513 مشاهدة
توقعت هيئة الانواء الجوية، استمرار الأجواء المغبرة اليوم الخميس، فيما أشارت إلى فرصة لهطول الأمطار خلال الشهر الجاري.
أدناه جداول توضح حالة الطقس لهذا اليوم والأيام الأربعة المقبلة:
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