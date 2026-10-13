اعتقال شخص بحوزته نصف كيلو "كريستال" في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باعتقال شخص بحوزته نصف كيلو "كريستال" المخدرة شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "القبض على شخص بعد نصب كمين محكم له ومتابعة استمرت 24 ساعة ضمن ".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط بحوزته نصف كيلو تقريبا من مادة الكريستال".