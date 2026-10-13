حملة لإزالة المعابر غير النظامية على سكك الحديد جنوبي بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " ، بالتنسيق مع ، باشرت بحملة ميدانية لإزالة المعابر غير النظامية على خطوط في قضاء وناحية جنوبي العاصمة ، من خلال الجهد الخدمي والهندسي الذي وفّرته لسكك الحديد، لمعالجة التجاوزات التي تشكّل خطراً على سلامة المواطنين وتهدد انسيابية حركة القطارات".واوضحت الوزارة ان "الحملة شهدت إسناداً أمنياً من مفارز مديرية شرطة سكك الحديد، التي أسهمت في تأمين إجراءات العمل ميدانياً، فيما تولّى الجهد الخدمي لوزارة النقل تنفيذ أعمال إزالة المعابر والتجاوزات المستهدفة، في إطار تنسيق مشترك يجمع الإمكانات الفنية والخدمية بالقدرات الأمنية لإنجاز المهام المطلوبة".واكدت الوزارة ان "الحملة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة على خطوط السكك الحديدية، وحماية المواطنين والممتلكات العامة، فضلاً عن ضمان انسيابية حركة القطارات، من خلال مواصلة التنسيق بين الجانبين ومعالجة التجاوزات التي تهدد سلامة حركة النقل السككي".