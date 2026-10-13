ضبط 74 متسللاً من جنسيات مختلفة على الحدود خلال أيلول

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في ، اللواء في بيان ورد لـ ، إنه "تمكنت قواتنا الأمنية من ضبط (74) متسللاً من جنسيات مختلفة على الحدود الدولية خلال شهر أيلول الماضي، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات الأمنية لإحكام السيطرة على الحدود العراقية ومنع عمليات التسلل غير القانوني".وتابع: "تشهد الحدود العراقية عمليات ضبط ومراقبة بمستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية على مدار الساعة، بالتزامن مع استمرار أعمال التحصينات الحدودية وإنشاء الجدار الكونكريتي في شمالاً باتجاه فيشخابور عند الحدودي العراقي السوري التركي، بهدف تعزيز السيطرة الحدودية والحد من محاولات التسلل والأنشطة غير القانونية".وأكد "استمرار العمل وفق الخطط الأمنية المرسومة، من خلال الجمع بين الجهد الميداني والاستخباري والتحصينات الفنية، بما يعزز أمن الحدود ويحافظ على سيادة وسلامة أراضي".