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250 ألف دينار سنوياً.. منصة واحدة تجمع خدمات تعليمية وتقنيات ذكية
محليات
2026-10-13 | 13:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
168 شوهد
مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027، توفر المدرسة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية العراقية تجربة تعليمية متكاملة لطلبة الانتساب، تجمع بين المحتوى الدراسي والتقنيات الحديثة، بهدف دعم الطلبة وتسهيل رحلتهم التعليمية.
ومن أبرز ما يميز التجربة كلفتها السنوية؛ إذ يبلغ اشتراك المرحلة الإعدادية 250 ألف دينار عراقي للعام الدراسي كاملاً، يُدفع مرة واحدة، في حين تتراوح أسعار الاشتراكات في بعض المنصات التعليمية الأخرى بين 400 و450 ألف دينار للمادة الواحدة، ما يسلط الضوء على الفارق في الكلفة بين الخيارات التعليمية المتاحة.
ولا تقتصر خدمات المدرسة الإلكترونية على المحاضرات التي يقدمها أساتذة متميزون، بل تشمل أيضاً مراجعات وملخصات، وكتباً تفاعلية، وبنك أسئلة واختبارات، فضلاً عن مساعد ذكي يعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لمساعدة الطالب على فهم المواد الدراسية والإجابة عن استفساراته المتعلقة بالمناهج.
وتجمع المنصة هذه الأدوات في مكان واحد، لتوفر للطالب تجربة تعليمية منظمة تساعده على متابعة دراسته، ومراجعة المواد، والاستعداد للامتحانات طوال العام الدراسي.
أما على مستوى النتائج، فقد شهد العام الدراسي الأول حصول 216 طالباً على معدل 100 أو أكثر، فيما تواصل المدرسة الإلكترونية في عامها الثاني تطوير خدماتها وأدواتها التعليمية لمواكبة احتياجات الطلبة.
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