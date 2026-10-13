قرار جديد يخص أصحاب "التكتك" في ميسان

وذكر المجلس في بيان ورد لـ ، أن "تقرر تنظيم حركة مركبات (التكتك) في عدد من مناطق المحافظة اعتباراً من 1 -11- 2026 مع منع سيرها على امتداد ومن الشهداء مروراً بشارع ".وتابع: "على أن يشمل المنع مناطق أخرى تدريجيا بهدف تنظيم حركة المرور والحد من الاختناقات المرورية".