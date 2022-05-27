تويتر يحذف تغريدة للصدر ويوجه تنبيهاً لأخرى

وحذف تويتر تغريدة الصدر الأخيرة الخاصة بـ"المثليين" والذي دعا فيها إلى تخصيص يوم لمناهضتهم.وقبل حذف التغريدة الخاصة بـ"المثليين"، وضع تويتر علامة "انتهاك" على منشور التطبيع الذي نشره الصدر في وقت سابق بعد تصويت مجلس النواب على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.يذكر ان قانون تجريم التطبيع قدم من قبل الكتلة الصدرية، وتم التصويت عليه بالأغلبية داخل قبة البرلمان يوم أمس الخميس.ولاقى التصويت على هذا القانون ترحيبا حكوميا وشعبيا واسعا حيث تصدرت هاشتاكات على موقع تويتر داعمة لهذا القانون بينها هاشتاك (العراق ضد التطبيع).