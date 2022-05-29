هزتان أرضيتان تضربان السليمانية

السومرية نيوز - السليمانية

سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، حدوث هزتين أرضيتين في محافظة السليمانية.



وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 09:50:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 4،4) درجة قرب الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد ( 20) كم جنوب شرق قضاء كلار".

وتابعت ان "الهزة الارضية الثانية سجلت في تمام الساعة 09:52:40 صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي وبلغت قوتها (4) درجة حيث تبعد (22) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وذكرت انه "تم الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".