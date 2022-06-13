العاصفة الترابية تغطّي سماء العاصمة بغداد (صور)

وأظهرت صورا حصلت عليها السومرية نيوز، شبه انعدام للرؤية ووصول مداها ٥٠٠م، وتوقف الحركة الملاحية بشكل مؤقت لحين انتهاء الغبار.

وكانت وزارة الصحة قد استنفرت كوادرها استعدادا للتعامل مع الحالات المرضية الناجمة عن موجة الغبار، وأكدت أن الكوادر الصحية على استعداد تام على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة".ومنذ بداية حلول فصل الصيف، تشهد المحافظات العراقية موجات متتابعة من العواصف الترابية، تتركز في محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان، فضلا عن محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، وقد تسببت بتسجيل وفيات ومئات من حالات الاختناق.