حريق في مستشفى بمحافظة ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق بمستشفى الإصلاح في محافظة ذي قار.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق نشب بالمساحة الخارجية من مستشفى الاصلاح في محافظة ذي قار".