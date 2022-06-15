أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الاربعاء، عن ضبط وكرين للمتاجرة في المشتقات النفطية في بغداد واعتقال متهمين اثنين.

وقالت المديرية في بيان، "تستمر جهود المديرية العامة لشرطة الطاقة بإشراف مباشر من قبل المدير العام اللواء غانم الحسيني بضرب عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمتاجرين بصورة غير شرعية في مختلف محافظات العراق، حيث تمكنت قوة من قسم مراكز شرطة نفط بغداد متمثلة بمركزي شرطة نفط الرصافة وشمال بغداد بالتعاون مع الاستخبارات، من أحكام قبضتهم على وكرين في مناطق متفرقة من العاصمة احدهم في منطقة كسرة وعطش والاخر في الكاظمية".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين أثناء العملية إضافة إلى ضبط خزانات كبيرة تحتوي على منتوج نفطي وثلاث عجلات داخل الأوكار ومواد أخرى تستخدمها العصابات في عملية المتاجرة في المشتقات النفطية بصورة غير شرعية".