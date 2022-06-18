مؤشر إصابات ووفيات الحمى النزفية يرتفع.. العراق يعلن حصيلة جديدة

وقال متحدث الوزارة سيف البدر، لـ السومرية نيوز، إن "العراق سجل 189 حالة إصابة بالحمى النزفية بينها 32 حالة وفاة، خلال عام 2022".وبين البدر، أنه "في العراق، لم يثبت لغاية الآن وجود أي ناقل للمرض سوى المواشي، مفنداً في الوقت ذاته مزاعم انتقال الحمى النزفية من الطيور والدواجن إلى الإنسان".ويوم الثلاثاء الماضي، أشارت وزارة الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى أن "الاصابات بالحمى النزفية منذ بداية عام 2022 ، كانت تسجيل 170 اصابة منها 31 حالة وفاة".وفي حزيران 2021، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية" في العراق.واكتشف الفيروس للمرة الأولى في العام 1979 في العراق، وهو يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات. وبحسب منظمة الصحة العالمية، "ينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".وعادة ما تثير الحميات النزفية الفيروسية قلقا دوليا، إذ تتسم بظهور مفاجئ، وتكون أعراضها ألما في العضلات والمفاصل، وارتفاع درجات الحرارة، ونزيفا وصدمة جراء فقد الدم.