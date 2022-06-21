اندلاع حريق داخل سوق في بعقوبة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع حريق داخل سوق في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع بعدد من المحال التجارية داخل سوق بعقوبة". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

