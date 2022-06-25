العمل: مليون عاطل في البلاد

السومرية نيوز – بغداد

سجَّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، أكثر من مليون عاطل من مختلف الفئات وخريجي وزارتي التعليم العالي والتربية خلال المدة الماضية، فيما أبرمت اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية لتطوير مناهج التدريب.



وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض للصحيفة الرسمية، إنَّ "قطاع العمل هو مسؤولية الوزارة بالدرجة الأساس كون الوزارة لديها قاعدة بيانات رصينة تضم أكثر من مليون باحث عن العمل من مختلف الفئات ومن خريجي وزارتي التعليم العالي والتربية تم تسجيلهم خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات ما عدا إقليم كردستان".

ولفت إلى وجود أضعاف هذا العدد من العاطلين غير المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة"، داعياً إلى "تضافر الجهود لخلق فرص عمل حقيقية لهم في القطاعين العام والخاص وإعداد خطة وطنية لحل هذه الأزمة .

وأضاف باهض أنَّ "الوزارة أبرمت اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية لتطوير المناهج التدريبية في مراكز التدريب التابعة للوزارة، ودعم القطاع الخاص عن طريق مخرجات التدريب المهني التي تتلاءم مع سوق العمل، منوها بأنَّ الوزارة لديها العديد من الجهات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها في مجال التشغيل والتدريب المهني والتي أثبتت الكفاءة والقدرة على التعاطي في ابتكار مشاريع تخدم الفئات المختلفة من المجتمع".

وأشار إلى أنَّ "أبرز المشاريع التي تقوم بها الوزارة مدعومة من منظمات دولية مختلفة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة والمنظمة الكندية والتي حققت نتائج مرضية من خلال زيادة فرص العمل للشباب وتعزيز القدرات لمؤسسات التدريب وتطبيق معايير الضمان والجودة وتطبيق التدريب المبني على الكفاءة وتطوير سوق العمل.