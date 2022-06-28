السعودية: العراق أولاً بين بعثات الدول في تقديم الخدمات المثلى للحجيج

وقالت هيئة الحج والعمرة العراقية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الهيئة سامي المسعودي زار وكيل وزارة الحج السعودية محمد عبد الرحمن البيجاوي، واستعرض الجانبان الخدمات المقدمة للحجاج".ونقل البيان، عن البيجاوي قوله "إن العراق يعد قصة نجاح وفي المرتبة الأولى بين بعثات الدول الإسلامية من حيث تقديم الخدمات المثلى للحجيج والجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لراحتهم وسلامتهم".وأشاد البيجاوي، "بخدمات الطعام والإسكان والنقل وتنظيم الحجاج".