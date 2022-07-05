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الصحة: العراق في المرتبة الثالثة بين أفضل عشر دول وقائياً

محليات

2022-07-05 | 02:41
الصحة: العراق في المرتبة الثالثة بين أفضل عشر دول وقائياً
676 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد
عزت وزارة الصحة سبب عودة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ إلى تهاون المواطنين بإجراءات الوقاية وضعف الإقبال على أخذ اللقاحات للتطعيم ضد الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر في كلمة له خلال اجتماع لوسائل الإعلام لمناصرة برامج التحصين الوقائي، الذي أقيم في بغداد: "نحن في معركة ضد مسببات الأمراض"؛ معرِّفاً التحصين بأنه "تدريب الجهاز المناعي على التصدّي لغزو الفيروسات والبكتريا والجراثيم؛ كي يفعِّل مضادات توفر حماية استباقية للجسد ضد الفيروس".
 
وأشار إلى أنَّ "ارتفاع معدلات الموقف الوبائي جاء بسبب تهاون المواطنين بإجراءات الوقاية وعدم ارتداء الكمامات فضلاً عن ضعف الإقبال على أخذ اللقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد".
 
بدوره، ذكر مدير قسم التحصين في وزارة الصحة فراس جبار الموسوي أنَّ "الإقبال على لقاحات كورونا توقف عند الوجبة الثانية في حين بلغ العالم الوجبة الخامسة"، منوها بأنَّ الوزارة اتخذت إجراءات وقائية لمنع انتقال الأوبئة من بعض الدول".
 
وأضاف أنَّ "العراق اقترب من القضاء على شلل الأطفال، والخلو من الحصبة تماماً، ويأتي في المرتبة الثالثة بين أفضل عشر دول وقائياً"، مشيراً إلى أنَّ "وزارة الصحة عانت صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق التي احتلتها عصابات داعش الإرهابية".
 
وتحدث مستشار الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية علي مضواحي عن ستراتيجية برنامج التحصين الوقائي"، موضحاً أنَّ "الوقاية الصحية لا تتحقق إلا بتوطيد الثقة بين المواطن والحكومة".
 
وكشف مضواحي عن وجود وباء معلوماتي يرافق الوباء الفيروسي، يعكر صفو الثقة، بشقين، الشائعة المغرضة والمعلومة المضللة الصادرة عن غير علم.

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