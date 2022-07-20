احتجاجات أمام السفارة التركية في بغداد (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
39
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
39
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
10:00 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة ثقيلة للوفيات بسبب "الحر" في دولة أوروبية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
احتجاجات أمام السفارة التركية في بغداد (صور)
محليات
2022-07-20 | 12:48
المصدر:
السومرية نيوز
6,326 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لاحتجاجات أمام السفارة التركية في بغداد، بعد القصف التركي الأخير.
يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.
وأدناه صور الاحتجاجات..
»
تابع السومرية على تليغرام،
أنقر هنا
العراق
تركيا
+A
-A
آخر الاخبار
15:36 | 2022-07-20
15:36
دوليات
حصيلة ثقيلة للوفيات بسبب "الحر" في دولة أوروبية
15:03 | 2022-07-20
15:03
سياسة
بينها سحب القوات التركية.. قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني
14:44 | 2022-07-20
14:44
أمن
اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة القصف
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد ضجة التسريبات.. دولة القانون يوجه دعوة لمقتدى الصدر
خاص السومرية
35.85%
14:58 | 2022-07-19
بعد ضجة التسريبات.. دولة القانون يوجه دعوة لمقتدى الصدر
14:58 | 2022-07-19
توضيح من القضاء بشأن التسريبات المنسوبة للمالكي – عاجل
محليات
29.65%
07:46 | 2022-07-19
توضيح من القضاء بشأن التسريبات المنسوبة للمالكي – عاجل
07:46 | 2022-07-19
انقطاع تام للكهرباء في عدة محافظات – عاجل
محليات
17.46%
06:40 | 2022-07-20
انقطاع تام للكهرباء في عدة محافظات – عاجل
06:40 | 2022-07-20
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً
محليات
17.04%
10:44 | 2022-07-20
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً
10:44 | 2022-07-20
المزيد
محليات
التيار الصدري ينظم وقف احتجاجية أمام السفارة التركية
التيار الصدري ينظم وقف احتجاجية أمام السفارة التركية
العشرات يتظاهرون في "ساحة العشرين" ضد الاعتداءات التركية (صور)
13:59 | 2022-07-20
بالصور.. حرق العلم التركي وسط كربلاء
12:31 | 2022-07-20
صحة كردستان تعلن حصيلة ضحايا الاستهداف التركي.. هذه التفاصيل
11:33 | 2022-07-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
تسريبات التسجيلات الصوتية للمالكي بشأن الصدر هل هي حقيقية أم مفبركة؟
حقيقية
حقيقية
مفبركة
مفبركة
لا أعرف
لا أعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.