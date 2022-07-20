احتجاجات أمام السفارة التركية في بغداد (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لاحتجاجات أمام السفارة التركية في بغداد، بعد القصف التركي الأخير.

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.

وأدناه صور الاحتجاجات..