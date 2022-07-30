المتظاهرون يباشرون بربط الاسلاك على الحواجز الكونكريتية لاسقاطها ودخول الخضراء (صورة)

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقيام المتظاهرين بربط الاسلاك على الحواجز الكونكريتية تمهيداً لاسقاطها والدخول الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المتظاهرين باشروا بربط الاسلاك على الحواجز الكونكريتية تمهيداً لاسقاطها والدخول الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقبل قليل وصل المتظاهرين إلى بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بعد تمكنهم من اجتياز الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية.

وقبل ذلك، ووسط إجراءات أمنية مشددة، توافد عدد من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعدادا للتظاهرات المرتقبة اليوم، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.

والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.