بعد رفع الكتل الكونكريتية.. تعرف على الموقف المروري في بغداد

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بفتح جميع الجسور والتقاطعات التي أغلقت في وقت سابق نتيجة التظاهرات بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "جميع الجسور والتقاطعات تم فتحها امام حركة المركبات ولا توجد اي قطوعات بالوقت الحالي".

وفي وقت سابق، وثقت عدسة السومرية، رفع الكتل الكونكريتية من جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد تمكن المتظاهرين يوم أمس من عبور تلك الحواجز الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء.

وما زال المتظاهرون معتصمين داخل البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانهم يوم أمس، اعتصاماً مفتوحاً في مجلس النواب.

ودخل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء يوم أمس، بعدما تمكنوا من عبور الحواجز الكونكريتية الموجودة على جسر الجمهورية، والأخرى في بوابات المنطقة الخضراء، بعدما أُصيب عدد منهم بالقنابل المسيلة للدموع.