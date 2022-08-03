لهذا السبب.. مسؤول سرايا السلام يصل ساحة الاحتفالات (صور)

السومرية نيوز – بغداد

وصل مسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي، اليوم الاربعاء، الى ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لبحث استعدادات اقامة صلاة الجمعة.



وقال اعلام التيار الصدري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحميداوي وصل ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لبحث استعدادات اقامة صلاة الجمعة بالاضافة الى تفقد عدد من مواكب الدعم اللوجستي المرابطة لتقديم الخدمات لثوار عاشوراء".

وفي وقت سابق، أشار "وزير" الصدر إلى "إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع".