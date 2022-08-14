الصدر يحدد موعد التظاهرة "المليونية" في بغداد

وقال صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير" الصدر، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بعد جلسة نقاشية مطولة مع سماحته ركز فيها على ان تكون المظاهرة القادمة سلمية ومظاهرة لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد".وأضاف، "تقرر تحديد موعد المظاهرة في يوم السبت المقبل على ان يكون التجمع في ساحة التحرير اولاً في الساعة الخامسة عصراً ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات".ويوم أمس، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تظاهرة "سلمية مليونية" موحدة في بغداد.