أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا "حادثة القطارة" في محافظة كربلاء.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "حتى الان 5 وفيات والباقي ثلاثة آخرين تحت الانقاض".



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حصيلة الضحايا والمصابين بحادثة قطارة الإمام علي (ع) في كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم استخراج ٦ إصابات مختلفة من تحت الانقاض و ٤ حالات وفاة لغاية كتابة هذا البيان"، مشيرة الى أن "جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".



ويوم أمس السبت، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بانهيار تل ترابي في محافظة كربلاء، فيما كشف عن وجود أشخاص محاصرين تحت التراب.