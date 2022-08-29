الكاظمي يوجه دعوة لمقتدى الصدر

وقال الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "التطورات الخطيرة التي جرت في عراقنا العزيز اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها".وأضاف، "إننا إذ نؤكد أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية، فإننا ندعو السيد مقتدى الصدر الذي لطالما دعم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية".وتابع، أن "تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه".وفيما جدد الكاظمي "الدعوة إلى ضبط النفس من الجميع"، دعا المتظاهرين إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين".وكان قد اقتحم متظاهرو التيار الصدري، القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد.وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.بعد ذلك، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بإعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية في العاصمة بغداد.