في تموز.. محافظتان ماتزالان في الاجواء الربيعية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (30) كم/س ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأكدت ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في "، مشيرة الى ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".