بالصور.. متظاهرو تشرين يتوجهون نحو مجلس القضاء في بغداد

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "متظاهرو تشرين توجهوا من ساحة النسور إلى المنطقة الخضراء حيث مبنى مجلس القضاء الأعلى".وقبل قليل، تجمع عدد من متظاهري "تشرين"، في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد، فيما قطعت القوات الأمنية جزءاً من الساحة باتجاه منطقة اليرموك.وقال مراسل السومرية نيوز، إن "المئات من متظاهري تشرين تجمعوا في ساحة النسور وسط العاصمة".وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين رفعوا جملة مطالب، بينها: "كشف قتلة المتظاهرين، بالإضافة إلى استنكار الأحداث التي حصلت في المنطقة الخضراء، كما طالبوا ايضاً بعدم تدخل جهات خارجية في ملف تشكيل الحكومة".وناشد المتظاهرون، بحسب مراسلنا، بان "تكون الحكومة وطنية خالية من المحاصصة".