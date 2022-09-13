السفارة الامريكية في بغداد: ندعم الإصلاح الاقتصادي في العراق

السومرية نيوز – بغداد

أكدت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، دعم واشنطن للإصلاح الاقتصادي في العراق.



وقالت السفارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي وأعضاء القسم الاقتصادي في السفارة رحبوا بدبلوماسيين من 11 سفارة ومنظمات دولية في السفارة الامريكية لتركيز الجهود على زيادة التجارة والاستثمار في العراق". وأضافت أن "بعثة الولايات المتحدة الامريكية في العراق تدعم الإصلاح الاقتصادي وإنشاء قطاع خاص قوي يخلق المزيد من الوظائف للشعب العراقي وفرص الاستثمار لعراق مزدهر".

