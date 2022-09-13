مجلس الخدمة يصادق على تعيين هذه الشريحة - عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.



وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، انه "تمت المصادقة على تعيين الفئات المشمولة بقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية".



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