بغداد تتراجع عن عطلة اليومين.. تحديد موعد جديد

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظ بغداد محمد العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، ليوم الخميس الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢، بمناسبة حلول أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".واستثنى من التعطيل "مديريات التربية، والصحة، والدوائر الخدمية".وأوضحت المحافظة، أن "الدوائر والمديريات المرتبطة بها، هي: ديوان ومجلس محافظة بغداد، دوائر الإسكان والبلديات (بلديات، ماء، مجاري) (مديرية التخطيط العمراني)، (دائرة مباني بغداد) (دائرة إسكان بغداد) (مديرية طرق وجسور محافظة بغداد)، مديرية زراعة بغداد، مديرية العمل والشؤون الإجتماعية (دائرة رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة/ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ دائرة العمل والتدريب المهني)، ومديريات شباب ورياضة محافظة بغداد (الكرخ، الرصافة، الصدر)".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة بغداد، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين في ديوانها والدوائر المرتبطة بها.