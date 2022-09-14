الداخلية تقرر توقيف منتسب بعد مقطع فيديو

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بتوقيف منتسب بعد مقطع فيديو خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الوزارة في بيان، إن "بعض التصرفات الفردية المسيئة من قبل المنتسبين لا تمت لاخلاق وصفات المؤسسة الأمنية بصلة".

وأضافت "تابع وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين زيارة الأربعين عثمان الغانمي، مقطع فيديو يظهر فيه احد عناصر وزارة الداخلية يقوم بتصرفات ويتلفظ بكلمات نابية خلال الزيارة بحق البائعين المتجولين وسط جموع الزائرين، مما تسبب في ترويعهم".

ولفتت الوزارة الى أن الغانمي "وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا المنتسب وتوقيفه وتشكيل مجلس تحقيقي ومحاسبته وفق القانون".

وشدد الغانمي بحسب البيان على "التعاون التام مع الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتسهيل حركة تنقلهم من والى محافظة كربلاء المقدسة".