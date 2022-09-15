اندلاع حريق داخل احد المطاعم في بغداد (صور) – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل احدى المطاعم ضمن منطقة السيدية في العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل احدى المطاعم ضمن منطقة السيدية بالعاصمة بغداد".

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